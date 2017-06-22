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Целесообразно ли было закрывать Северную дамбу?

дамба

Вопрос о целесообразности закрытия движения на Северной дамбе в связи с ее ремонтом стал первым, который был задан главе Перми Дмитрию Самойлову в ходе «прямой телефонной линии». «Это плановые действия. В прошлом году для удобства горожан ввели в действие улицу Макаренко с раздельным движением в обе стороны, площадь Восстания. В этом году настала необходимость отремонтировать Северную дамбу. Смотрели разные варианты, например, оставить одну полосу для общественного транспорта, но тогда ремонт растянулся бы до января, а заторов движения все равно было бы не избежать», - ответил на вопрос жителя Мотовилихи Дмитрий Самойлов.

Ремонт Северной дамбы стартовал в ночь с 16 на 17 июня. Проектом предусмотрена укладка бесшовного рельсового полотна. Вдоль трамвайных путей будет установлен борт. Еще одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской. Движение всех видов транспорта на участке улицы Уральской от  Пермской до  Крупской  будет полностью  закрыто до 1 августа, электротранспорта - до 1 сентября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.06.2017 в 12:09 в рубрике - Радио Пермского края

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