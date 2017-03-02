В Перми реконструируют Северную дамбу

Северную дамбу в этом году также ждет серьезная реконструкция. Как сообщают в мэрии, в первую очередь здесь отремонтируют трамвайные пути. Работы на ул.Уральской пройдут в два этапа и закончатся в 2018. В 2017 году подрядчик проведет подготовительные работы с заменой коммунальных сетей, уложит новые трамвайные пути, обновит дорожное покрытие. Также будет проведена реконструкция наружного освещения. В 2018 году будет проведен ремонт тротуаров и установлены трамвайные плиты. Сейчас объявлен аукцион на проведение работ. Подрядчик должен определиться в конце марта.