В Перми реконструируют Северную дамбу
Северную дамбу в этом году также ждет серьезная реконструкция. Как сообщают в мэрии, в первую очередь здесь отремонтируют трамвайные пути. Работы на ул.Уральской пройдут в два этапа и закончатся в 2018. В 2017 году подрядчик проведет подготовительные работы с заменой коммунальных сетей, уложит новые трамвайные пути, обновит дорожное покрытие. Также будет проведена реконструкция наружного освещения. В 2018 году будет проведен ремонт тротуаров и установлены трамвайные плиты. Сейчас объявлен аукцион на проведение работ. Подрядчик должен определиться в конце марта.
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