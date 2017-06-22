Выставка репродукций работ известных художников открылась ...на железнодорожном вокзале Пермь-2. Экспозиция под названием «Приглашение к путешествию» - совместный проект Свердловской железной дороги и Пермской государственной художественной галереи. Пассажиры и гости города могут познакомиться с фотокопиями шедевров русского изобразительного искусства, принадлежащих кисти Айвазовского, Шишкина, Куинджи, Поленова и других художников, оригиналы работ которых хранятся в галерее. Выбор вокзала в качестве выставочной площадки не случаен: от главных железнодорожных «ворот» города многочисленные пассажиры разъезжаются в путешествие по стране, отсюда начинается знакомство приезжающих с краевым центром. И, кстати сказать, еще в 19 веке вокзалы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественной жизни городов. Современная концепция развития вокзальных комплексов предусматривает возрождение традиций, выполнение культурно-просветительской миссии.