Избирательные участки оборудуют системами видеонаблюдения

В Прикамье к выборам 10 сентября системами видеонаблюдения оборудуют 722 избирательных участка, образованных на территории городов краевого значения - Пермь, Александровск, Березники, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чусовой. Как отмечают в крайизбиркоме, «это будет способствовать повышению открытости избирательного процесса и повышению доверия населения к выборам. Любой пользователь сети Интернет сможет наблюдать за ходом выборов и подсчетом голосов. Как показывает опыт прошлых кампаний, видеонаблюдение и КОИБы исключают жалобы со стороны участников избирательного процесса».