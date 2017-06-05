Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась

Здание скандально известной школы в поселке Щучье Озеро обрушилось утром 4 июня. По данным краевого МЧС, на ликвидацию ЧП было направлено шесть единиц техники и 17 человек личного состава. Занятия в классах закончились в середине апреля, а последний месяц в здании шли реставрационные работы. Само здание школы построено в 1960 году. В прошлом году в аварийном состоянии находился холл на первом этаже и спортивный зал на втором.

В 2016 году из местного бюджета выделялись средства на проект капитального ремонта частей здания – почти 1 млн рублей.

"Администрацией района совместно с министерством образования Пермского края планируется строительство новой школы на 190 мест в 2020–2021 годах. Данный объект включен в программу Пермского края. Учреждение принято к новому учебному году и ограниченно работоспособно. Доступ к аварийным частям здания для учащихся ограничен. Угрозы для жизни и здоровья учеников школы действующие два крыла здания на сегодняшний день не представляют", – цитировала газета «Вперед» и. о. директора школы Вариса Хусаинова.