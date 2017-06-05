Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась
Здание скандально известной школы в поселке Щучье Озеро обрушилось утром 4 июня. По данным краевого МЧС, на ликвидацию ЧП было направлено шесть единиц техники и 17 человек личного состава. Занятия в классах закончились в середине апреля, а последний месяц в здании шли реставрационные работы. Само здание школы построено в 1960 году. В прошлом году в аварийном состоянии находился холл на первом этаже и спортивный зал на втором.
В 2016 году из местного бюджета выделялись средства на проект капитального ремонта частей здания – почти 1 млн рублей.
"Администрацией района совместно с министерством образования Пермского края планируется строительство новой школы на 190 мест в 2020–2021 годах. Данный объект включен в программу Пермского края. Учреждение принято к новому учебному году и ограниченно работоспособно. Доступ к аварийным частям здания для учащихся ограничен. Угрозы для жизни и здоровья учеников школы действующие два крыла здания на сегодняшний день не представляют", – цитировала газета «Вперед» и. о. директора школы Вариса Хусаинова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пережить кризис поможет «Социальный контракт»
Чайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского
В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров
Выйти из сумрака
В Перми открылся большой летний фестиваль
Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов
Остановись до переезда
Пермяки получат платежки с новыми цифрами
Березники выбрали Почетных граждан города
Школе на подпорках необходим срочный капремонт
Добавить комментарий: