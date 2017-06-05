Детей научили плести браслеты выживания

Пермские волонтеры-поисковики проведут детские мастер-классы по безопасности. Занятия для детей будут проходить в течение всего лета. Дети узнают, как вести себя в лесу, в горах, на воде и в городских условиях. Первый мастер-класс состоялся 4 июня. На нем дети учились плести браслеты выживания. Такие браслеты популярны среди туристов, диггеров и спортсменов - экстремалов.

«Будем плести браслет выживания из самой настоящей парашютной стропы, говорить о том, как и в каких ситуациях этот браслет может помочь. Также расскажем о том, как не заблудиться в лесу и что делать, если это произошло», - говорит координатор проекта Светлана Неволина. Браслет выживания при попадании в экстремальную ситуацию легко расплетается, превращаясь в прочную веревку. Веревку можно использовать как жгут, рыболовную леску, тетиву для лука, перевязку бревен плота и т.д. Кроме того, в браслет можно вплести множество нужных приспособлений – компас, огниво, ножик.

Следующий мастер-класс будет посвящен безопасности на воде, его проведет опытный драйвер-спасатель. Остальные занятия пройдут в течение лета. Мастер-классы будут благотворительные. Стоимость участия определяют сами участники. Все собранные средства пойдут на оперативные нужды поискового отряда. Для участия необходимо заранее записаться в группе проекта.