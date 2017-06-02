Школе на подпорках необходим срочный капремонт
Прокуратурой Октябрьского района было выявлено, что "здание Щучье-Озерской школы не соответствует нормативным требованиям безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям". Также в ходе проверки установлено, что находиться в здании небезопасно, и школе необходим капитальный ремонт. Прокурор района обратился в суд с иском, требующим обязать уполномоченные органы привести здание школы в нормативное состояние. Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Как сообщили в Прокуратуре РФ по Пермскому краю, краевой суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Работы по приведению здания «школы на подпорках» в нормативное состояние должны быть завершены до 1 сентября 2017 года.
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