Школе на подпорках необходим срочный капремонт

Прокуратурой Октябрьского района было выявлено, что "здание Щучье-Озерской школы не соответствует нормативным требованиям безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям". Также в ходе проверки установлено, что находиться в здании небезопасно, и школе необходим капитальный ремонт. Прокурор района обратился в суд с иском, требующим обязать уполномоченные органы привести здание школы в нормативное состояние. Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Как сообщили в Прокуратуре РФ по Пермскому краю, краевой суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Работы по приведению здания «школы на подпорках» в нормативное состояние должны быть завершены до 1 сентября 2017 года.