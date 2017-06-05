Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

Проект «Социальный контракт» работает в Прикамье с 2014 года для малообеспеченных многодетных семей, а с 2016 года работает и форма «Социальный контракт – соседское партнерство», которая помогает семьям объединиться в общее дело.

Две малоимущие многодетные семьи - Некрасовы и Казымовы из Еловского района получили по 50 тысяч рублей, которые вложили в организацию производства мебели. На бюджетные деньги начинающие предприниматели в дополнение к собственному оборудованию для производства мягкой мебели, приобрели необходимые материалы, инструменты и фурнитуру. Они освоили навыки сборки каркасов мебели и пошива чехлов. Сначала еловские мебельщики выполнили заказы на реставрацию мебели для односельчан, затем выполнили заказы по перетяжке старых кресел и диванов для Еловского психоневрологического интерната и Мичуринского психоневрологического отделения.

В 2017 году на финансирование проекта «Социальный контракт» из краевого бюджета направлено более 40 млн рублей, что на 20 млн рублей больше, чем в 2016 году. В этом году уже заключено 316 контрактов.