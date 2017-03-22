Дело - труба: Пермяков заставляют снести свои дома
В Перми прошел митинг жителей частных домов, которых по требованию нефтегазовых компаний заставляют снести своё жилье - да ещё за свой счёт. Участие в протестной акции приняли жители микрорайонов Запруд, Архирейка, Кислотные дачи, Голованово, Южный, деревни Адищево Пермского края и СНТ "Ерепеты" – все, чьи дома так или иначе оказались в защитных зонах нефтегазопроводов.
Спор жильцов частных домов и нефтегазовых компаний коснулся около четырёх сотен семей Прикамья. Привлечь к его решению региональное и федеральное правительства пермяки пытались уже несколько раз. В 2016 году они проводили публичные акции протеста, обращались в пермское отделение ОНФ, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и прежнему губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Однако проблема так и не была решена: корпорации продолжают настаивать на необходимости сноса жилых домов.
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