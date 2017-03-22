Пермь может потерять орловских рысаков

Совладелец пермского племенного конного завода №9 Сергей Левитан собирается перевести поголовье на Северный Кавказ-сообщает издание Комерсант-Прикамье. «Есть уже три предложения, три агрохолдинга с площадками 6-8 тыс. га, готовые принять наших лошадей», – рассказал Сергей Левитан, – К концу марта будет выбрано конкретное место, после этого можно будет начинать частичную перевозку поголовья».

Сергей Левитан на базе бывшего конезавода № 9 содержит маточное поголовье орловских рысаков. После закрытия пермского ипподрома в 2014 году компания потеряла рынок сбыта, а также долгое время пыталась найти земли под заготовку кормов, но безуспешно.