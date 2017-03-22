← Дело - труба: Пермяков заставляют снести свои дома
Пермь может потерять орловских рысаков
Совладелец пермского племенного конного завода №9 Сергей Левитан собирается перевести поголовье на Северный Кавказ-сообщает издание Комерсант-Прикамье. «Есть уже три предложения, три агрохолдинга с площадками 6-8 тыс. га, готовые принять наших лошадей», – рассказал Сергей Левитан, – К концу марта будет выбрано конкретное место, после этого можно будет начинать частичную перевозку поголовья».
Сергей Левитан на базе бывшего конезавода № 9 содержит маточное поголовье орловских рысаков. После закрытия пермского ипподрома в 2014 году компания потеряла рынок сбыта, а также долгое время пыталась найти земли под заготовку кормов, но безуспешно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Дело - труба: Пермяков заставляют снести свои дома
Лучшие школьники Перми войдут в «Золотой резерв»
Пермяков научат правильно обрезать деревья
Срочной замены карт не будет
На спортплощадках Перми начинаются бесплатные занятия
Пермяки делятся пасхальной радостью
Край получит 112 млн. на жилье для ветеранов
Гепатит А: в период паводка опасность возрастает
Узнай о своих долгах!
«Городскую электричку» ждет перезагрузка
Добавить комментарий: