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← Пермяков научат правильно обрезать деревья

Лучшие школьники Перми войдут в «Золотой резерв»

резерв

В Перми на заседании Консультативного совета по образованию состоялась презентация приоритетного проекта департамента образования «Золотой резерв». Разработанный проект направлен на поддержание талантливых и одаренных учеников, их развитие в родном городе благодаря помощи в определении будущей профессиональной траектории. Основными механизмами реализации проекта являются электронное портфолио школьника и создание фонда «Золотой резерв». Заполняя портфолио, загружая результаты своих достижений и набирая баллы, ребенок попадает в общегородской рейтинг учеников. Таким образом у школьников, ставших лучшими по итогам рейтинга, появится возможность заключить соглашения с будущими работодателями об инвестировании в образовательную и профессиональную траекторию развития своего будущего. На сегодняшний день в общегородском рейтинге портфолио участвуют 722 учащихся образовательных учреждений. К лету этот показатель планируется увеличить до 1000 участников. Присоединиться к проекту может любой учащийся, у которого есть достижения в любых сферах деятельности – олимпиадах, конкурсах, спорте, художественном творчестве, социальной деятельности.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.03.2017 в 13:03 в рубрике - Новости радиоканалов

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