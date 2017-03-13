Целый микрорайон обманутых дольщиков

Дело дольщиков Первого Пермского микрорайона передано в Следственную часть Управления МВД по г. Перми. В 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в с. Лобаново Пермского района. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. Следствием проверяется версия умышленного невыполнения обязательств по строительству 12 трехэтажных домов в с. Лобаново. Сейчас по уголовному делу проводятся строительно-техническая судебная экспертиза и проверка движения денежных средств по расчетным счетам застройщика. Краевые власти, в свою очередь, держат на контроле ситуацию, в которой оказались дольщики Первого Пермского микрорайона. При участии краевых властей проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности компании-застройщика. Кроме того, Министерством строительства и ЖКХ региона определены все возможные механизмы решения проблемы. Идет проработка варианта по привлечению инвестора, который возьмет на себя достройку объекта.