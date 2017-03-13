Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Соликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Целый микрорайон обманутых дольщиков

плакат

Дело дольщиков Первого Пермского микрорайона передано в Следственную часть Управления МВД по г. Перми. В 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в с. Лобаново Пермского района. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. Следствием проверяется версия умышленного невыполнения обязательств по строительству 12 трехэтажных домов в с. Лобаново. Сейчас по уголовному делу проводятся строительно-техническая судебная экспертиза и проверка движения денежных средств по расчетным счетам застройщика. Краевые власти, в свою очередь, держат на контроле ситуацию, в которой оказались дольщики Первого Пермского микрорайона. При участии краевых властей проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности компании-застройщика. Кроме того, Министерством строительства и ЖКХ региона определены все возможные механизмы решения проблемы. Идет проработка варианта по привлечению инвестора, который возьмет на себя достройку объекта.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 13.03.2017 в 14:08 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Соликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Пермский планетарий отметил профессиональный праздник

Вакансии разбираются как горячие пирожки

Пермский институт культуры получил в дар библиотеку

Сотрудники ГИБДД вышли на дороги с контрольной проверкой

Пермский госуниверситет получил грант

Пермяков приглашают на «Мусульманский мир»

Испания отменяется?

Пермь начинает подготовку к шествию «Бессмертного полка»

Чего хотят женщины


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Соликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Обратите внимание

в Перми

Целый микрорайон обманутых дольщиков

Такого масштабного долгостроя в Пермском крае еще не было - целый микрорайон обманутых дольщиков, 350 семей.
читать13.03.2017 в 14:08
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Погодные сюрпризы: чего ждать?

Несмотря на стабильную оттепель, раннего начала паводка в Пермском крае не прогнозируется.
смотреть читать13.03.2017 в 12:11
Метки: в Перми, Общество

ГТО все возрасты покорны

Участие в региональном этапе зимнего фестиваля приняли полторы сотни жителей Прикамья. При этом ограничений по возрасту нет.
смотреть читать13.03.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество, Спорт

Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

Пермяки, пользующиеся льготным проездом в общественном транспорте Перми, смогут сами выбрать необходимое количество поездок в месяц — 60, 90 или 120.
смотреть читать13.03.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество, Власть

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Есть серьезные подозрения, что ПСК пользуется доминирующим положением и явно завышает тарифы.
смотреть читать13.03.2017 в 11:13
Метки: в Перми, Общество

в России

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Пермский край вошел в двадцатку самых чистых регионов России.
смотреть читать13.03.2017 в 13:06
Метки: в России, Общество

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Семейные рецепты Ларисы Гузеевой

Телеведущая поделилась рецептами не кулинарными, а семейными.
читать12.03.2017 в 16:54
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опоздать, но не сдаться!

Без опозданий не случилось бы множества курьезных историй – например, таких, в которые попадали звезды!
читать12.03.2017 в 14:31
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Здравствуй, моя Мурка!

На ТВ начался показ долгожданного сериала «Мурка». Его создателей вдохновила известная песня про авторитетную воровку Марусю Климову.
читать12.03.2017 в 10:14
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Целый микрорайон обманутых дольщиковЦелый микрорайон обманутых дольщиков

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Смерть ребенка - трагедия в селе АрхангельскоеСмерть ребенка - трагедия в селе Архангельское

Погодные сюрпризы: чего ждать?Погодные сюрпризы: чего ждать?

ГТО все возрасты покорныГТО все возрасты покорны

Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентамЛьготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСКУ Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Счета за тепло - откуда такие суммы?Счета за тепло - откуда такие суммы?

В УФАС подвели итоги работы за 2016 годВ УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Как хорошо уметь летатьКак хорошо уметь летать

Соликамску передали на вечное хранение христианские святыниСоликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Пермский планетарий отметил профессиональный праздникПермский планетарий отметил профессиональный праздник

Вакансии разбираются как горячие пирожкиВакансии разбираются как горячие пирожки

Семейные рецепты Ларисы ГузеевойСемейные рецепты Ларисы Гузеевой

Опоздать, но не сдаться!Опоздать, но не сдаться!

Здравствуй, моя Мурка!Здравствуй, моя Мурка!

Сестры Арнтгольц: Два сапога параСестры Арнтгольц: Два сапога пара

Детдомовское прошлое Стаса ПьехиДетдомовское прошлое Стаса Пьехи

Ветер, ветер, ты могуч!Ветер, ветер, ты могуч!

В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографииВ Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии

В Прикамье ожидается усиление ветраВ Прикамье ожидается усиление ветра

Пермский художник украсил дорожные знакиПермский художник украсил дорожные знаки

В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017

Все на митингВсе на митинг

ЦУМ выставили на продажуЦУМ выставили на продажу

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru