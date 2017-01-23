«Первый Пермский микрорайон»: как перетекали деньги
«Пермский Медиа Клуб» 22 выпуск. Тема: «Первый пермский микрорайон».
Представитель обманутых дольщиков Наталья Трушникова: «На сегодняшний день только три дома из двенадцати в более-менее нормальном состоянии. Самая плачевная вторая позиция, где вместо крыш у нас только арматура».
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