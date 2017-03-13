Поскользнулся, упал - гипс
Министерство здравоохранения Пермского края проанализировало ситуацию с уличными травмами. За последние 10 дней количество обращений граждан в травмпункты Перми возросло в среднем на 10%. Одной из причин увеличения травм является низкое качество расчистки тротуаров от наледи. В этой связи городским властям поставлена задача ускорить работу по благоустройству тротуаров. Власти города в выходные дни провели инспекцию улиц Перми, которые по информации жителей являются самыми «травмоопасными». После этого они отчитаются перед главой региона о том, как организована расчистка тротуаров и особенно подъездных путей к социальным объектам – больницам, школам, детсадам.
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