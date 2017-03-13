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Соликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Зосима

Соликамская епархия в канун Великого поста приобрела значимые христианские ценности. Так, из Франции на вечное хранение были переданы фрагмент шипа тернового венца Иисуса Христа и часть его туники, которые с 13-го века находились  в парижском соборе Нотр-Дам. Эти святыни доставил в город глава епархии архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Святыни будут храниться в Соликамском Свято-Троицком мужском монастыре, где и станут доступны для поклонения верующих.

Городская администрация активно помогает в реставрации многих храмов. Это основная часть взаимодействия двух структур в ходе подготовки к 600-летию Соликамска, которое будет отмечаться в 2030 году.  В благодарность за помощь секретарь епархии отец Иннокентий вручил главе Соликамска Алексею Федотову памятную икону и передал приглашение архиепископа Зосимы на торжественное мероприятие.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 09:55 в рубрике - Новости радиоканалов

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