Соликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Соликамская епархия в канун Великого поста приобрела значимые христианские ценности. Так, из Франции на вечное хранение были переданы фрагмент шипа тернового венца Иисуса Христа и часть его туники, которые с 13-го века находились в парижском соборе Нотр-Дам. Эти святыни доставил в город глава епархии архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Святыни будут храниться в Соликамском Свято-Троицком мужском монастыре, где и станут доступны для поклонения верующих.

Городская администрация активно помогает в реставрации многих храмов. Это основная часть взаимодействия двух структур в ходе подготовки к 600-летию Соликамска, которое будет отмечаться в 2030 году. В благодарность за помощь секретарь епархии отец Иннокентий вручил главе Соликамска Алексею Федотову памятную икону и передал приглашение архиепископа Зосимы на торжественное мероприятие.