ТЮЗ получил официальное разрешение на ввод нового здания на улице Пермской

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Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля. Как сообщили в театре, сейчас дополняется февральская афиша с учётом спектаклей на малой сцене, скоро откроются продажи билетов.
Первым спектаклем, который пройдёт на новой площадке, будет, как уже сообщалось, мюзикл «Новая история страны Оз» в постановке худрука театра Константина Яковлева.
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