Из Перми в зону СВО отправится первая в новом году партия полезного груза

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← ТЮЗ получил официальное разрешение на ввод нового здания на улице Пермской
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В Прикамье подвели итоги ралли "Барда-2024"
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В Перми ремонтировали магистральный водовод на ул. Чернышевского
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