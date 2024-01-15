В МЧС дали рекомендации для желающих окунуться в крещенские купели

В ночь с 18 на 19 января в Пермском крае, как и по всей России, будет отмечаться праздник Крещения Господня. Всего в Прикамье будет организовано 53 специально подготовленных места для Крещенских купаний.Для обеспечения безопасности в местах Крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Главного управления МВД России по Пермскому краю, представителей Пермской городской и краевой служб спасения, администраций муниципальных образований, медицинский персонал и волонтеры.В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют всем, кто пожелает соблюсти традиции и искупаться в праздник Крещения Господня соблюдать меры безопасности:- купание проводить в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований;- не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно;- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;- не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;- если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых;- при выходе из воды не держитесь непосредственно за поручни. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед.- необходима страховка и взаимопомощь. Выйдя из воды, необходимо сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай;- окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека — сильный стресс.Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими, как диабет, болезни сердечно - сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.