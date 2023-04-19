Хор "Млада" выступил с сольной программой в Минске
Программа «От фолка до джаза» Пермской «Млады» продемонстрировала белорусской публике широкий диапазон творческих возможностей коллектива. В программе прозвучали классические произведения и фольклорные композиции, а также популярные мелодии в джазовых обработках. Все свои произведения музыканты исполняют a cappella.
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