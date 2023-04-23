В Прикамье завершилась военно-патриотическая смена для юнармейцев «Великое наследие»
В лагере «Новое поколение» завтра завершается двухнедельная профильная военно-патриотическая смена "Великое наследие". В ней участвовали лучшие юнармейцы Прикамья. С ребятами также пообщался губернатор Дмитрий Махонин.
Это не просто смена в детском лагере, это настоящее погружение в историю государства Российского. Сперва эпоха Дружинников, с мечами и стрельбой из лука, затем времена Петра Первого с его великими походами и кораблестроением, и век 19 с его дуэлями и балами.
В ребяческом лагере «Новое поколение» собрали сотню лучших юнармейцев - это представители всех 43 муниципалитетов края.
Владимир Юшков, начальник штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края: "Сейчас более 1,3 млн юнармейцев по всей стране, а в пермском крае более 12 тысяч".
А еще каждый день к юнармейцам приезжали звездные гости - спортсмены, депутаты, предприниматели, военные. Но один из визитов ребята ждали больше других. Ведь вопросы напрямую можно было задать губернатору Прикамья. Дмитрий Махонин отвечал искренне, где-то шутил, а где-то был максимально серьезен.
А еще много говорили о Родине. Ребят интересовали предприятия Пермского края, экология региона, кто-то делился впечатлениями от учебы в новом здании школы. Задавали и личные вопросы.
В течение двух недель ребята ходили строем, изучали огневую и спортивную подготовку, пытались ориентироваться на местности, изучали движения вальса. И все это для того, чтобы показать умения на отчетном мероприятии. В течение всей смены ребята боролись за звание лучшего отряда, а также чтобы получить «Знамя Смены» юнармейцев.
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