«Не хотим уплыть с нашими домами». В деревне Приморье ведутся работы по берегоукреплению

В деревне Приморье Частинского округа стартовал второй этап проекта по берегоукреплению. Населенный пункт стоит в опасной близости от Воткинского водохранилища. Вода ежегодно подмывает берег, угрожая жилым домам, линиям электропередач и единственной автодороге.

Каждый год Воткинское водохранилище отнимает до полуметра полезной земли.Надежда Аспидова: "Уносит берег, уносит и уносит. Мы конечно, очень хотим, чтобы нас укрепили, чтобы мы не уплыли с нашими домами".

Эту тревогу с началом половодья разделяет каждый односельчанин. Активно присоединяются к главе Частинского района Светлане Селевановой во время инспекции хода работ по берегоукреплению. Возводить габионную конструкцию подрядчик начал прошлой осенью. Субсидии на это выделил Пермский край. Короб сначала крепят к остальным, а, затем, в определенном порядке закладывают щебенку. Длина укрепительной полосы на этом участке составляет 174 метра.Александр Соколов, главный инженер компании подрядчика ООО «Бизнес- строй»: "Поставлены габионные конструкции системы терамеш. В ближайшее время закончим откосы , высадим травку. На сегодняшний день все работы по берегоукреплению технические выполнены".

Это про первый этап. Протяженность всей береговой линии, подверженной обрушению составляет более 400 метров. В зоне риска остаются единственная в Приморье автодорога, 11 жилых домов и линия электропередачи.Светлана Селеванова, глава Частинского муниципального округа: "В целом проект был изготовлен на 404 метра. Далее на 2-м этапе необходимо сделать ещё 230 метров, тем более что у нас готова проектно-сметная документация. Мы прошли уже государственную экспертизу. Конечно, он очень необходим, так как это защитит берег деревни Приморье, обезопасит дома людей".

Такие, как Приморье, села и деревни- с высокой вероятностью берегообрушения- есть в муниципалитетах, расположенных на берегах водохранилищ.

Пермский край самый многоводный в Приволжском федеральном округе: более 29 тысяч рек, 2 крупных водохранилища- Камское и Воткинское. Но это достояние региона в период половодий и паводков увеличивает риски затоплений и подтоплений населенных пунктов и обрушения берега.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что безопасность людей в паводковый период в приоритете властей. Чтобы предотвратить затопления, минприроды проводят проверку гидротехнических сооружений, а при необходимости реконструируют и строят новые, делают дноуглубления русел рек, вскрывают лед и возводят берегоукрепления.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Докладывайте незамедлительно, по линии минтербеза усиление мер по подготовке к весеннему половодью, на территориях особенно тех, которые подвержены затоплению, и держать на контроле в ежедневном режиме ситуацию с половодьем".

В центральной и южной части Прикамья половодье обычно наступает в 3-й декады апреля. Надежда Аспидова верит, что появившийся габион поможет остановить обрушение берега в жилом секторе. Важно, чтобы работы не останавливались и дальше.

"Нужно срочно это всё укреплять. Потому что год- два - и дороги не будет. Нужно обязательно делать", - считают местные жители.