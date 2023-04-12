В Прикамье с зимовки возвращаются лебеди
Подтверждение ранней весны. В Пермский край после зимовки возвращаются лебеди. Видео с грациозными птицами публикуют Telegram-каналы.
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Подтверждение ранней весны. В Пермский край после зимовки возвращаются лебеди. Видео с грациозными птицами публикуют Telegram-каналы.
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