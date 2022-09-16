15 сентября - Всемирный день борьбы с лимфомой

С хорошими новостями во всемирный День борьбы с лимфомой выступили врачи детского онкологического центра. При своевременном лечении статистика складывается более чем положительная.Елена Рудакова: "Попали в хирургию срочно. Подмышкой появилась опухоль, она покраснела, потом посинела".В этот день хирурги маме Егора Елене и сообщили новость, которая перевернула всю жизнь. Лимфома второй степени. Лечить мальчика начали тут же, в онкологическом центре краевой детской клинической больнице летом 2020-го. В этом августе лечение завершилось, в химии больше нет необходимости.Елена Рудакова: "Думаем, у нас все получится, все будет замечательно. Матерям и детям огромного терпения, верить в себя и детей".Собственным примером семья Рудаковых во Всемирный день борьбы с лимфомой говорит, что нет ничего невозможного. Специалисты больницы также подчеркивают, что статистика более чем положительная.Ольга Никонова, заведующая Онкогематологическим центром им. Ф.П. Гааза КДКБ, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Пермского края: "При лимфоме Ходжкина при первой стадии в Пермском крае выздоравливают почти все дети. При четвертой стадии 9 детей из 10 имеют шансы выздороветь. При других лимфомах выздоравливает 85-90% детей".Подспорье статистике - профессионализм врачей, современное оборудование и комплексный подход. Это и стандартная терапия в Пермской больнице, и сотрудничество с федеральными центрами. При необходимости ребенка переводят туда.Борьба с болезнью требует особой силы воли. Чтобы поддержать ребят, здесь придумали коробку храбрости. После серьезных манипуляций ребенок может забрать отсюда вознаграждение.Комплексный подход в лечении и условия для оказания помощи детям отметил высокой оценкой губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Предоставлять медицинскую помощь каждому жителю региона на высоком уровне — одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях».Планы у Егора грандиозные. Совсем скоро он начнет вновь ходить в школу и увидит любимых одноклассников. А когда разрешат врачи, займется и плаваньем. А пока он нарисовал картину - в благодарность докторам.