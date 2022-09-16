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15 сентября - Всемирный день борьбы с лимфомой
В этот день хирурги маме Егора Елене и сообщили новость, которая перевернула всю жизнь. Лимфома второй степени. Лечить мальчика начали тут же, в онкологическом центре краевой детской клинической больнице летом 2020-го. В этом августе лечение завершилось, в химии больше нет необходимости.
Елена Рудакова: "Думаем, у нас все получится, все будет замечательно. Матерям и детям огромного терпения, верить в себя и детей".
Собственным примером семья Рудаковых во Всемирный день борьбы с лимфомой говорит, что нет ничего невозможного. Специалисты больницы также подчеркивают, что статистика более чем положительная.
Ольга Никонова, заведующая Онкогематологическим центром им. Ф.П. Гааза КДКБ, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Пермского края: "При лимфоме Ходжкина при первой стадии в Пермском крае выздоравливают почти все дети. При четвертой стадии 9 детей из 10 имеют шансы выздороветь. При других лимфомах выздоравливает 85-90% детей".
Подспорье статистике - профессионализм врачей, современное оборудование и комплексный подход. Это и стандартная терапия в Пермской больнице, и сотрудничество с федеральными центрами. При необходимости ребенка переводят туда.
Борьба с болезнью требует особой силы воли. Чтобы поддержать ребят, здесь придумали коробку храбрости. После серьезных манипуляций ребенок может забрать отсюда вознаграждение.
Комплексный подход в лечении и условия для оказания помощи детям отметил высокой оценкой губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Предоставлять медицинскую помощь каждому жителю региона на высоком уровне — одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях».
Планы у Егора грандиозные. Совсем скоро он начнет вновь ходить в школу и увидит любимых одноклассников. А когда разрешат врачи, займется и плаваньем. А пока он нарисовал картину - в благодарность докторам.
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