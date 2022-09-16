Совет ветеранов Перми отмечает 35-летие
Алла Лобанцева, председатель культурно-массовой комиссии Совета ветеранов города Перми: "Это продолжение моей жизни, продолжение моей молодости".
Ветераны могут всё что угодно! Здесь говорят: движение – жизнь. Фестиваль национальных культур – наглядный пример активного долголетия.
На Спартакиаде пенсионеров представители старшего поколения соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, дартс, шахматы, а также в выполнении нормативов ГТО.И это лишь малая часть того вклада, что вносят в общественную жизнь Перми городской и районные Советы ветеранов, принимая участие во всех значимых процессах и событиях краевой столицы.
В Перми свою деятельность осуществляют девять советов ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Это городской Совет ветеранов, семь районных и Совет ветеранов в поселке Новые Ляды.
Большое внимание Совет уделяет медицинскому и лекарственному обеспечению ветеранов.
Валентина Савкина, председатель Совета ветеранов города Перми: "Признание хочу сказать ветеранскому активу, что они отдают кусочек доброты и сердца людям, которые нуждаются в помощи".
На торжественном мероприятии активистам ветеранского движения вручили благодарственные письма. С праздником юбиляров поздравил глава Перми Алексей Дёмкин.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Вы бок о бок идёте с нами, вы помогаете нам в воспитании подрастающего поколения. Именно показывая свой опыт, рассказывая о реальных историях жизни, вы снова помогаете нам возродить патриотизм, который так необходим нашей стране".
Городские власти уделяют большое внимание взаимодействию с ветеранскими организациями. Одна из значимых мер поддержек – безвозмездное предоставление помещений в общественных центрах. Ну и, конечно, помощь в воплощении любых инициатив. Сегодня городской Совет ветеранов является одной из самых сплоченных и активных организаций Перми, объединяющая почти 200 тысяч человек.
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