Жительница Прикамья отсудила 90 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
После выздоровления пострадавшая обратилась в Чернушинский районный суд с иском к благоустроителям о компенсации морального вреда.
"В связи с тем, что причинение вреда здоровью гражданки, понесенные ею в связи с этим физические и нравственные страдания являются безусловным основанием для компенсации морального вреда, суд взыскал с МКУ «Благоустройство» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 90000 рублей", - рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение суда первой инстанции оставила без изменения. Решение вступило в законную силу.
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