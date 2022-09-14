В Прикамье стартовали региональные соревнования "Школа безопасности - 2022"

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"За 4 дня будут проведены соревнования по поисково-спасательным работам, маршрут выживания, полоса препятствий, пожарная эстафета. Кроме того будут проводиться творческие конкурсы. Победитель соревнований на следующий год будет представлять Пермский край на окружных соревнованиях", - рассказал Игорь Хлебников, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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