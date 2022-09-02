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В пермском Политехе приветствовали первокурсников из корпоративных групп «Лукойла»
Максим Углев, студент ПНИПУ: "Эта отрасль инновационна, сюда можно внедрить много разных технологий и всего такого. Я, как любитель таких предметов, как физика, информатика, химия, уверен, что вот здесь как раз совмещаются все эти предметы, и с помощью своих знаний я смогу добиться чего-то нового".
Максим и Иван приняли сегодня участие в торжественной церемонии вручения студенческих билетов и зачётных книжек. 95 первокурсников из корпоративных групп «Лукойла» вышли на сцену, чтобы получить эти документы.
Василий Петров, президент ПНИПУ: "Удивительное пополнение пришло в Политех. Пополнение, которое знает, зачем пришло, знает, что делать, и знает, кем они станут".
Участие во вручении принял Юрий Пихтовников. В нефтяной компании он руководит департаментом организационного развития и управления карьерой. Он поздравил ребят, обсудил с ними грядущую учёбу.
Юрий Пихтовников, начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Знания - это то, что очень востребовано в такой сложной работе, как топливно-энергетический комплекс нашей страны. Профессия, связанная с добычей углеводородов, является наиболее сложной в инженерном отношении".
С 2020 года в Политехе на Горно-Нефтяном факультете формируются корпоративные группы. Ребята из них обучаются по разным направлениям, приехали они из разных регионов и в будущем продолжат учиться в филиале Политеха в Когалыме.
Руслан Пивовар, первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "У нас приоритетной задачей сегодня является подготовка кадров. А подготовка кадров именно со скамьи университетов — это первоочередная задача".
Открытие Когалымского филиала запланировано на 2023 год. Вот так он будет выглядеть и соберёт под своей крышей студентов из Перми, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Астрахани и других российских городов.
Как говорится, начало положено — студенческие билеты и зачётные книжки получены. Расписание уже вывешено, а новоиспечённые студенты готовы приступить к занятиям.
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