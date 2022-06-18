Уже этим летом в микрорайоне Кислотные дачи появится новая скейт-площадка. Проект поддержали жители, они же собрали 5 процентов от необходимой суммы. И все это произошло благодаря инициативам местного Территориального общественного самоуправления.Только за прошлый год в микрорайон было привлечено 3,5 млн рублей бюджетных средств. Деньги пошли на реализацию проектов-победителей различных конкурсов. В том числе, и по благоустройству.Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Мы реализовали проект при поддержке администрации города и района — благоустроили территорию, это так называемая стела памяти. Провели замощение, привели в порядок площадь, здесь у нас проходят ежегодные мероприятия".Жители - активные участники конкурсов разных уровней. Здесь реализовано 18 проектов-победителей конкурса «Город – это мы». Например, обустроена спортивная площадка.На спортивной площадке на базе пятого лицея в Орджоникидзевском районе в рамках инициативного бюджетирования в прошлом году была установлена ворк-аут площадка и появилась новая хоккейная площадка.Особое внимание конкурсу инициативных проектов, появившемуся в рамках работы депутатского корпуса. 95 процентов от стоимости здесь платит муниципалитет, 5 процентов - собирают жители. Так появилась приветственная стела на въезде в микрорайон. Зона отдыха возле общественного центра. В этом году появится скейт-площадка.Андрей Мешканцев, председатель ТОС «Кислотные дачи»: "В ближайшее время начнется уже установка и монтаж этой площадки. Хорошо, что депутаты обращают внимание на вопросы, благодаря которым можно реализовать желания жителей".Увидеть скейт-площадку жители смогут уже осенью. А значит, посещать общественный центр любителям северной ходьбы получится даже с внуками.