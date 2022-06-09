Роспотребнадзор проверил качество воды и песка в 13 местах массового отдыха и купания
В результате проверок выяснилось, что качество воды только двух водоёмов (Мотовилихинский пруд, река Сылва в поселке Новые Ляды) соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям. В то же время песок в зоне отдыха на Мотовилихинском пруде не соответствует микробиологическим показателям.
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