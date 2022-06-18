На улице Крисанова в Перми начались работы по замене тепловых сетей

Ночью с 17 на 18 июня специалисты Пермского филиала компании "Т Плюс" начали работы по замене тепловых сетей на улице Крисанова. В связи с этим до 24 августа будет перекрыт участок дороги от Ленина до Пермской. Место ремонта сегодня днем оборудовали предупреждающими знаками, заходить за которые категорически запрещено. Сейчас в краевой столице перекладка теплосетей проводится на улицах Седова, Солдатова, Лодыгина, Адмирала Ушакова, Звонарева и Старцева. Всего энергетики планируют заменить порядка 60 километров теплопроводов во всех районах города для надежного теплоснабжения.
Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс»: "К сожалению, вынуждены перекрывать проезжие части. Заранее приносим жителям извинения за доставленные неудобства. Подготовка теплосетей к отопительному сезону является залогом надежного и качественного теплоснабжения в зимний период".
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