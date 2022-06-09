На пермской набережной собрались представители 15 национальностей

На пермской набережной стартует фестиваль национальных культур. Пермяков и гостей города приглашают познакомиться с уникальной самобытной культурой разных народов, проживающих на территории Перми. В пяти шатрах разместились представители 15 национальностей. На официальное открытие дали всего 10 минут, а потом началось самое интересное: разнообразные мастер-классы - начиная от лезгинки и заканчивая плетением лаптей. В 17:00 стартует большой праздничный концерт, на котором можно познакомиться с этнической музыкой.
Подробный репортаж о фестивале смотрите в вечернем выпуске "Вести Пермь".
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