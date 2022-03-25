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«Марафон добрых дел» продолжается
Ольга Кузьмина, библиотекарь: "У меня уже прочитаны все, я вожу из Куединской библиотеки книжки, каждый месяц стараюсь ездить, менять".Сегодня библиотечный фонд села пополнился новыми книгами. Среди них – настоящие реликвии – редкие издания искусствоведа Бориса Заболотских. Подарок сделала компания «ЛУКОЙЛ» в рамках своей традиционной акции «Марафон добрых дел».
Куединский округ — один из 18 территорий присутствия компании, где уже начали отмечать День работника культуры.
Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Пермский край — это уникальный мульти-культурный регион. Мы сейчас с вами в Куединском округе, здесь большое смешение стилей. И всё это нужно сохранять, поддерживать и передавать из поколения в поколение".За последние годы благодаря помощи нефтяников 65% библиотек и домов культуры в территориях присутствия компании обновили оборудование и свои литературные фонды. В зданиях появляются детские уголки и социальные кинотеатры.
Наталья Морозова, заведующая Большекустовского Дома культуры: "Наше новшество - социальный кинозал открылся, люди очень пользуются. На клубные формирования у нас ходят больше 100 человек".
Современные условия и качественное оборудование дают возможность работникам культуры организовывать сельские концерты на уровне больших городов.
Галина Байдина, библиотекарь Большеусинского Дома культуры: "Мы никогда не страдаем от отсутствия посетителей и зрителей. А концерты какие у нас восхитительные!"
Впрочем, сегодня все эти люди - танцоры, певцы, библиотекари и мастера на все руки — сидят в зале. Они — участники музыкального вечера.
Для работников культуры в их профессиональный праздник — концерт. На сцене Куединского дома культуры – кавер-группа из Перми.Культура — это еще и сохранение традиций. Свой столетний юбилей встретила долгожитель Куединского округа Фатима Ракимова.
С 9 лет трудилась в колхозе, работала конюхом, а всю жизнь посвятила работе санитаром в больнице. Сегодня она в кругу родной семьи и почетных гостей.
Сама же акция «Марафон добрых дел» будет продолжена. Второй этап приурочили к Общероссийскому дню библиотек - 27 мая.
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