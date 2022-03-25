В краевой онкологический диспансер поступило новое оборудование

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Пермский краевой онкологический диспансер поступило новое оборудование. Теперь здесь внедрен высокотехнологичный метод лучевой терапии с контролем дыхания. Датчик строго контролирует положение пациента и позволяет проводить лучевую терапию с ювелирной точностью.Последствия радиотерапии при лечении рака не всегда бывают позитивные. Так что УЗИ сердца приходится делать регулярно, чтобы контролировать ситуацию.В радиологическом лечении главное - научиться правильно дышать.Пучок электронов точечно направляется на злокачественную опухоль, главная сложность - не задеть соседние здоровые органы. Но при дыхании грудная клетка движется и "прицел" постоянно сбивается.Помочь в решении проблемы призвано новое оборудование, которое поступило в онкологический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Датчик строго контролирует положение пациента и позволяет проводить лучевую терапию с ювелирной точностью. Лучше всего это можно увидеть на снимках.Евгения Печорина, заведующая радиотерапевтическим отделением №1 Пермского краевого онкологического диспансера: "В данном случае по сердцу проходит изодозное распределение 80% изодоза, край сердца принимает большую дозу. В данном случае при вдохе сердце полностью выводится из зоны облучения".В Пермском крае по статистике 14% смертей связаны с онкологией. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выявление и лечение злокачественных опухолей выделил в отдельный приоритет в работе регионального министерства.Новое радиотерапевтическое оборудование используется в основном при раке легких и раке молочной железы. И на сегодня это одни из самых часто встречающихся диагнозов в онкологии. Только за прошлый год в Пермском диспансере было более 1800 таких пациентов.