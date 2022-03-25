В Прикамье разысканы 34 гражданина, находящихся в федеральном розыске
В ходе мероприятия разысканы 34 гражданина, находящихся в федеральном розыске, из них 9 - за совершение преступлений в различных регионах России: Республике Башкортостан, ХМАО, Свердловской области, Воронеже, Пензе, Республике Марий Эл. Установлено местонахождение 23 человек, скрывшихся от подразделений ГУ ФСИН России по Пермскому краю и УФССП Прикамья.
Разысканы 3 иностранных гражданина, совершивших преступления на территории государств СНГ и находящихся в межгосударственном розыске.
Разысканы 40 лиц, пропавших без вести, в том числе 5 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для подростков, нуждающихся в социальной реабилитации.
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