"Регенерация культуры" в Усолье начнется весной

Большая реконструкция ждет город Усолье. Об этом сегодня сообщили в краевом правительстве. Проект по созданию комфортной среды выиграл конкурс Министерства строительства России. Работы должны начаться уже весной. К тому, на что посмотреть на территории музея под открытым небом «Усолье Строгановское», вопросов нет. Здесь больше 40 памятников архитектуры 17-19 веков. А вот к тому, где посидеть и отдохнуть после экскурсии — есть.Преобразовать пространство поможет проект «Усолье. Регенерация культуры», ставший победителем конкурса Минстроя РФ по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Детали задуманного с администрацией Березников и руководством музея обсудили представители краевого правительства.На площади перед Спасо-Преображенским собором планируется установить торговые и туристические объекты, создать места отдыха, устроить необычную детскую площадку, стилизованную под городок солеваров, построить амфитеатр, в том числе, и это позволит расширить выставочную деятельность.Если снаружи гостей комплекс окружают исторические объекты, то внутри вполне себе всё современно. Вот выставка, посвященная роду Строгановых. Эти картины сделаны в технике 4D-cinema с использованием виртуальных технологий.Второй важной темой поездки в Березниковский городской округ стало развитие газоснабжения территорий. Сегодня в Прикамье газифицированы 39 из 45 муниципалитетов. Для сокращения затрат жителей на подключение все необходимые коммуникации доводят до фасадов домов. Усолье – не исключение.Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства Пермского края: "Люди с пониманием относятся к этим мероприятиям и предоставляют все условия для проведения работ по территории непосредственно земельного участка. Я уверен, что все планы по территории Березников будут выполнены в срок и с должным качеством, и мы впредь будем также мониторить темпы строительства в рамках социальной догазификации".Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз отмечал, что одна из ключевых задач краевых властей – комплексно решать вопросы ЖКХ в регионе. Это и газовая доступность, и приведение в порядок дворов, скверов и парков. На планы связанные с «Усольем Строгановское» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут выделены федеральные средства. Результат от регенерации должен быть уже в конце этого года. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика.