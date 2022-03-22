"Регенерация культуры" в Усолье начнется весной
На площади перед Спасо-Преображенским собором планируется установить торговые и туристические объекты, создать места отдыха, устроить необычную детскую площадку, стилизованную под городок солеваров, построить амфитеатр, в том числе, и это позволит расширить выставочную деятельность.
Если снаружи гостей комплекс окружают исторические объекты, то внутри вполне себе всё современно. Вот выставка, посвященная роду Строгановых. Эти картины сделаны в технике 4D-cinema с использованием виртуальных технологий.
Второй важной темой поездки в Березниковский городской округ стало развитие газоснабжения территорий. Сегодня в Прикамье газифицированы 39 из 45 муниципалитетов. Для сокращения затрат жителей на подключение все необходимые коммуникации доводят до фасадов домов. Усолье – не исключение.
Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства Пермского края: "Люди с пониманием относятся к этим мероприятиям и предоставляют все условия для проведения работ по территории непосредственно земельного участка. Я уверен, что все планы по территории Березников будут выполнены в срок и с должным качеством, и мы впредь будем также мониторить темпы строительства в рамках социальной догазификации".
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не раз отмечал, что одна из ключевых задач краевых властей – комплексно решать вопросы ЖКХ в регионе. Это и газовая доступность, и приведение в порядок дворов, скверов и парков. На планы связанные с «Усольем Строгановское» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут выделены федеральные средства. Результат от регенерации должен быть уже в конце этого года. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика.
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