Большой рождественский концерт прошел на пермской эспланаде
Праздник праздником, а коронавирус никто не отменял. Вот и вход на эспланаду, в 68-й квартал, был только по QR-кодам, через специальные ворота с металлоискателями. По каким-то, не до конца еще понятным причинам, то ли из-за безопасности, то ли из-за противоэпидемической безопасности, на эспланаде в этом году горок привычных настоящих нет.
Яркие, новогодние, рождественские фотозоны раскиданы по всему кварталу, и пермяки активно пользуются возможностью оставить на память снимок. Три часа длился рождественский концерт. А вообще, городок работает, что называется, до последнего клиента.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
В России начинается народный праздник Святки
Пермские храмы в Рождество провели несколько литургий
За сутки в Прикамье выявлено 349 случаев коронавируса
В Перми появилась первая контейнерная площадка для мусора по единому стандарту
Где в Перми покататься на лыжах?
За сутки в Прикамье выявлено 428 случаев коронавируса
Добавить комментарий: