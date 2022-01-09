До конца зимы в России проходит акция «Елка желаний». С желаниями, загаданными в канун Нового года, можно познакомиться на сайте проекта. А исполнить мечту может любой.

В Перми 16-летний Костя из Крыма оказался проездом. Но именно здесь он узнал о том, что сбудется его мечта - увидеть северное сияние.

На сайте акции «Ёлка желаний» Костя написал о своей мечте. Помог её исполнить заместитель председателя правительства России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО: "Показать ледокол, мы покажем условия жизни, покажем природу севера. Если будет интерес, сына прокатят на оленях, на собаках". Северное сияние будем стараться вместе увидеть, будем надеяться, что Константину повезет.

Константин отправится в путешествие на север России в Мурманскую область. Путевку вручили в 16-й день рождения молодого человека. За приключениями он поедет вместе с родителями. Поздравил семью Кости с двойным праздником по видеосвязи помощник Юрия Трутнева.

Благотворительная акция появилась 3 года назад, за время её существования сбылись мечты более 20 тысяч участников. Некоторые желания могут удивить и даже растрогать - многие дети мечтают об эмоциях, которые не потребуют от взрослых никаких затрат: побывать в Большом театре, обнять панду или, например, прокатиться на патрульной машине.

Порадовать ребёнка или пожилого человека - они также участвуют в акции - может любой желающий. На сайте тысячи материальных и нематериальных желаний - принять решение, какое именно исполнить, можно до 28 февраля.