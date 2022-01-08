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В России начинается народный праздник Святки
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в течение всех новогодних каникул и даже после них запланированы специальные интерактивные экскурсии, где можно не только познакомиться с деревянной архитектурой Прикамья, но и больше узнать о местных рождественских традициях. Гостям предлагают попробовать себя в пении колядок, посмотреть самую известную библейскую историю в рождественском вертепе, а под конец, чтобы не замерзнуть, поиграть в народные игры. До 13 января здесь будет идти рождественская программа, а с Васильева вечера, начнется пора крещенских гуляний, с непременным переодеванием, гаданием и мистикой.
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