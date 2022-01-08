В России начинается народный праздник Святки. Продлится он от Рождества до Крещения. Эти дни по традиции насыщены магическими обрядами и гаданиями. Девушки собираются в это время вместе для того, чтобы узнать, когда выйдут замуж. Способов для этого не счесть. Ритуалы обычно проходят под покровом ночи. Кроме даты свадьбы узнают, как будет выглядеть будущий супруг и его имя. После начинали полную уборку в доме. Чтобы, по поверию, вместе с мусором изгнать и нечистую силу.В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в течение всех новогодних каникул и даже после них запланированы специальные интерактивные экскурсии, где можно не только познакомиться с деревянной архитектурой Прикамья, но и больше узнать о местных рождественских традициях. Гостям предлагают попробовать себя в пении колядок, посмотреть самую известную библейскую историю в рождественском вертепе, а под конец, чтобы не замерзнуть, поиграть в народные игры. До 13 января здесь будет идти рождественская программа, а с Васильева вечера, начнется пора крещенских гуляний, с непременным переодеванием, гаданием и мистикой.