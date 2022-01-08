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Пермские храмы в Рождество провели несколько литургий

Пермские храмы в главный православный праздник страны провели по две, а то и по три рождественские литургии. Первые прошли накануне, вторые традиционно ночью, и еще в утренние часы. По словам священнослужителей, это сделано для того, чтобы рассредоточить прихожан, и не было больших скоплений людей. Двери были открыты для всех. QR-код при входе не требовали. Единственным обязательным условием было ношение маски.

Опубликовано: 08.01.2022 в 09:00 в рубрике - Взгляд на жизнь

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← За сутки в Прикамье выявлено 349 случаев коронавируса

В России начинается народный праздник Святки →

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