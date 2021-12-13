В Перми прошел фестиваль ГТО среди госслужащих
Госслужащие со всего Пермского края приняли участие в фестивале ГТО, который прошел в Перми. Команды выполняли нормативы по общей физической подготовке - рывок гири, отжимания, наклоны на гимнастической скамье, скручивание, прыжки в длину. На всех станциях участников сопровождали судьи, которые рассказывали как правильно выполнять норматив.Светлана Носкова, начальник отдела массовой физической культуры Министерства физической культуры и спорта Пермского края: "Комплекс ГТО очень важен, потому что он оценивает ваш уровень физической готовности. Почему командно важно ГТО развивать, потому что здесь сразу возникает вопрос сплочения коллектива". Александр Наумов, руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО в Пермском крае: "По итогам фестиваля участники, которые справились с нормативами, получат золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия".
Фестиваль приурочили к 90-летию с момента основания комплекса ГТО. Первый комплекс появился в 1931 году и состоял из одной ступени с 15 нормативами, среди которых были бег, прыжки, метание "гранаты", лазание по канату и даже верховая езда.
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