За сутки в Прикамье выявлено 660 случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 660 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 151 698. За сутки в регионе проведено 9 113 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 16 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 235 557 человек. 1 126 962 жителя завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 254 пациента. Из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 189 человек.
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