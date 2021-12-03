Шарики-фонарики: Пермь украсят более двух тысяч световых фигур
Более двух тысяч световых фигур появятся на улицах Перми в декабре. Такие планы озвучили в администрации краевой столицы. Некоторые яркие конструкции уже радуют глаз горожан. На Комсомольской площади практически готова композиция со Снегурочкой.
С каждым годом в городе под Новый год становится всё больше и больше праздничной подсветки. Это не только фигуры, но и различного рода завесы, а также подсвеченные фасады.
1 декабря на эспланаде свои огни уже зажгла главная елка Пермского края. В районах Перми новогодние красавицы тоже засверкали иллюминацией.
В саду имени Миндовского, где стоит центральная ёлка Индустриального района, также уже готовы световые шары, закончен монтаж гирлянд. Теперь рабочие ждут наступления холодов, чтобы начать возведение горок и ледовых скульптур.
В ближайшие две недели световая иллюминация полностью украсит и главные улицы района. Дмитрий Дробинин, и.о. главы Индустриального района Перми: "На Новый год большие планы: это оформление и точек притяжения – ДК Гагарина, ДНТ «Губерния», будут установлены елки и ледовые формы. Кроме того, в световом оформлении будет шоссе Космонавтов и улица Мира, они будут светиться и по-другому выглядеть".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
К юбилею Перми документалисты снимают фильм «Семейный портрет»
Действующие меры борьбы с COVID-19 продлены до 10 января
Пермяки сдают нормы ГТО
В сквере Миндовского зажглась новогодняя иллюминация
Пятеро пермяков скончались от отравления поддельным алкоголем
В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021
Прокуратура взыскивает с осужденного экс-главы района 16,7 млн рублей
В Прикамье подвели итоги «Большого этнографического диктанта»
В Прикамье объявлен конкурс на строительство Краевой музыкальной школы
Фонд «Дедморозим» ищет опекуна инвалиду, потерявшему из-за коронавируса всех родных
Добавить комментарий: