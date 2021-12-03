К юбилею Перми документалисты снимают фильм «Семейный портрет»

Пермская киностудия «Новый курс» совместно с «Пермской синематекой» начали работу над новым документальным фильмом «Семейный портрет». Ленту выпустят к 300-летию Перми. Работа над картиной ведется в рамках программы развития кинопроизводства в Прикамье.

Режиссерами фильма «Семейный портрет» стали документалист, лауреат всероссийской кинопремии премии «Золотой Орел» Павел Печёнкин и режиссер документальных фильмов для телеканала «Россия – Культура» Валерий Тимощенко, который ранее снимал в Пермском крае фильм «О времени и о реке. Чусовая» из цикла «Великие реки России».

Как рассказал Павел Печёнкин, в новом документальном фильме будет воссоздан своеобразный «семейный альбом» Перми. Визуальный ряд будет основан на кадрах кинохроники, которую в разные годы сняли профессиональные операторы и любители.

На фоне крупных исторических событий XX века – революции, распада Российской империи, войны, сталинского режима – фильм поведает о судьбах конкретных людей, которые жили в Перми в разные периоды. Так, будет рассказана история о том, как 20 мая 1979 года специальная комиссия приняла решение присвоить титул миллионного жителя Перми сразу трем младенцам, родившимся почти одновременно – Алёше Алалыкину, Васе Маланухину и Любе Пономаревой. О том, как сложились их судьбы, можно будет узнать из фильма.

Кроме того, в сценарий картины вошла самая первая хроника Перми, датируемая 1918 годом. На ней запечатлен поезд им. Ленина по снабжению фронта и населения литературой. Видеоряд также составят уникальные кадры, как член Реввоенсовета Григорий Зиновьев на митинге принимает парад Пермского гарнизона.

Войдут в кино и кадры 1920-х годов. На них трудящиеся Пермской электростанции встречают делегацию немецких рабочих на железнодорожном вокзале. Кадры из 1930-х годов запечатлели грандиозные стройки в Перми, работу металлургических заводов. В фильм войдет лирическая хроника киножурнала «Советский Урал» 1960 года: закаты над рекой, корабли на Каме, смотры участников художественной самодеятельности Пермской области, прогулки жителей Перми по набережной, духовой оркестр.

Премьера документального фильма «Семейный портрет» состоится осенью 2023 года, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.