Действующие меры борьбы с COVID-19 продлены до 10 января

В Пермском крае, с учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года. Изменения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа.

До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19 - под ними подразумеваются жители, имеющие сертификаты вакцинации от коронавируса, QR-коды, подтверждающие факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних 6 месяцев.

продлевается ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23.00 до 06.00 часов. При этом оно не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах. Кроме того, этот перечень расширен: работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.

Также продолжает действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Эта мера распространяется на организации сфер, указанных в п. 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 г. № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (с дополнениями от 25.10.2021 г., постановление № 402). Выполнение этого требования в том числе касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

При этом в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Они должны постоянно находиться по месту проживания (пребывания) и не покидать его за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке и другое. Вакцинированные жители в возрасте 60 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.