Пермяки сдают нормы ГТО

В Пермском крае в период с июля по сентябрь текущего года с испытаниями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) справились 1666 прикамцев. Из них 1089 выполнили нормативы на отлично, 370 жителей региона получат серебряный знак, 207 – бронзовый. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество желающих пройти испытания комплекса ГТО увеличилось почти в 1,5 раза. Напомним, в 2020 году 970 человек стали обладателями знаков отличия: 815 получили золотой знак, 110 – серебряный и 45 – бронзовый. Напомним, еще свыше 2,6 тыс. жителей региона стали обладателями золотых значков за период с января по июнь.Как пояснили в региональном Минспорта, новым витком в привлечении жителей к систематическим занятиям спортом стало строительство малых спортивных площадок ГТО. Они возводятся в рамках национального проекта «Демография». С 2019 года в Пермском крае обустроено 32 таких спортивных объекта. В этом году построено еще 5 комплексов. На эти цели из федерального бюджета направлено 10,2 млн руб. Еще по 5% от этой суммы предусмотрено в региональном и муниципальном бюджетах.

Новые площадки ГТО возведены в с. Юсьва, Кизеле, Кудымкарском и Куединском округах. В Гремячинске работы завершены, идет процесс приемки объекта и ввода его в эксплуатацию. Все площадки типовые и будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря независимо от территорий. На каждом объекте устанавливаются по 14 всесезонных тренажеров: силовые снаряды, турники, скамьи для жима лежа, кардиотренажеры и другие. Также предусмотрены и установки для тренировок маломобильных жителей. Заниматься на площадках могут не только воспитанники спортивных школ, но и все желающие, поясняют в краевом Министерстве физической культуры и спорта.