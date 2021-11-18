В сквере Миндовского зажглась новогодняя иллюминация
В сквере Миндовского в Индустриальном районе зажглась первая в Перми новогодняя иллюминация. Здесь появился большой светящийся шар, а над ним - вереницы гирлянд, украшающие ночное небо. Вот-вот праздничные конструкции засверкают огнями у ДК Солдатова, на эспланаде и на шоссе Космонавтов. К 20 декабря ледовые городки должны быть построены во всех районах города.
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