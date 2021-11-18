Пятеро пермяков скончались от отравления поддельным алкоголем. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, 17 ноября в квартире жилого дома скончался житель Дзержинского района города Перми, 1963 года рождения. Его супруга, 1962 года рождения, и дочь, 1982 года рождения, скончались в тот же день в медицинском учреждении. Кроме того, скончались соседи погибших - женщина и ее сожитель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, 16 и 17 ноября 2021 года трое жителей Дзержинского района, находясь в квартире распивали приобретенный ранее спиртной напиток. После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям, которые после употребления алкоголя также скончались", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Совместно с сотрудниками полиции, проводится комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.