В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021
На регистрацию брака 11 ноября во всех отделах ЗАГС подано 44 заявления. На самом деле, браков в этот день может быть больше: наличие особых обстоятельств, к которым причисляется и беременность женщины, даёт право на сокращение сроков регистрации, – отмечают специалисты управления записи актов гражданского состояния администрации Перми.
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