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← Прокуратура взыскивает с осужденного экс-главы района 16,7 млн рублей

В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021

По данным городского управления ЗАГС, количество желающих вступить в брак превысило статистику обычного четверга. Молодожены уверены, что регистрация брака в такие даты – это залог счастья и семейного долголетия. Так, в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми зарегистрировано 9 браков, в Индустриальном — 3, Дзержинском – 10, Ленинском – 4 , Орджоникидзевском – 6 , в Мотовилихинском – 9, в Кировском – 3.
На регистрацию брака 11 ноября во всех отделах ЗАГС подано 44 заявления. На самом деле, браков в этот день может быть больше: наличие особых обстоятельств, к которым причисляется и беременность женщины, даёт право на сокращение сроков регистрации, – отмечают специалисты управления записи актов гражданского состояния администрации Перми.

Опубликовано: 11.11.2021 в 14:58 в рубрике - Взгляд на жизнь

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← Прокуратура взыскивает с осужденного экс-главы района 16,7 млн рублей

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