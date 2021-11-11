Прокуратура взыскивает с осужденного экс-главы района 16,7 млн рублей

← В Прикамье подвели итоги «Большого этнографического диктанта»
В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021 →
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← В Прикамье подвели итоги «Большого этнографического диктанта»
В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021 →
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
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19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
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В Перми 44 пары решили зарегистрировать брак в «красивую» дату – 11.11.2021
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