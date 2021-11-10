В Прикамье подвели итоги «Большого этнографического диктанта»
В Прикамье подвели итоги "Большого этнографического диктанта". Принять участие в онлайн-тестировании смогли больше 30 тысяч жителей региона. Большой этнографический диктант проходит уже в шестой на территории всей страны. Цель проекта - познакомить участников с культурой российских регионов, где проживают несколько сотен народов.
Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края: "В Пермском крае диктант написали больше 30 тысяч человек. Средний бал составил 76 баллов из ста возможных. По количеству Прикамье на 23 месте. Это на 8 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Он побуждает нас узнавать больше. Потому что есть народы, о которых спрашивается в диктанте, но они не проживают в Пермском крае".
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